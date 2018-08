Messina | il sindaco | inviano migranti senza avvisi | li metto nelle baracche

Sindaco Messina : "Migranti nelle baracche"/ Cateno De Luca - la provocazione : "li inviano senza avvisi" : Sindaco Messina: "Migranti nelle baracche". Ultime notizie Cateno De Luca, la provocazione del primo cittadino: "li inviano senza avvisi, nessuno si è degnato di chiamarmi"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

