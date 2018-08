Mel B | l' ex Spice Girl | in un centro per disintossicarsi da alcol e sesso

La rivelazione dell'ex Spice girls Mel B : "Dipendente da sesso e alcol" : L"ex Spice girls Mel B ha deciso che affronterà un percorso di cura per la sindrome da stress post-traumatico che la affligge da anni. La stessa patologia che ha colpito Ben Affleck. Un disturbo che ha portato l'ex cantate alla dipendenza da sesso e da alcol.Rehab dopo il divorzioEd è tutta colpa dell'ex marito Stephen Belafonte, accusato di comportamenti violenti sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. L'uomo, nonostante le ...

Spice Girls - Melanie B in clinica per alcolismo e dipendenza da sesso : Altro che reunion delle Spice Girls, Scary Spice ovvero Mel B ha ben altri problemi da risolvere prima di tornare eventualmente su un palco. Come ammette lei stessa in un’intervista al The Sun la popstar ha intenzione di entrare in un centro per curare le sue dipendenze da alcol e dal sesso e le conseguenze di un disturbo da stress post-traumatico (PTSD). “Gli ultimi sei mesi sono stati incredibilmente difficili per me” spiega ...

Stephen Belafonte vince la battaglia del divorzio con Mel B : un salasso per l'ex Spice Girls : E' finita con una netta vittoria di Stephen Belafonte la lunga battaglia sul divorzio con Mel B, ex Spice Girls che l'aveva pubblicamente accusato di violenze.Secondo quanto riportato dal sito TMZ, tutte le accuse di abuso riportate dalla cantante nei confronti dell'ex marito sono cadute, perché evidentemente prive di prove concrete. Belafonte, inoltre, dovrà avere da Mel B 5.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli e 15.000 ...

Le Spice Girls tornano insieme - parola di Melanie B : Questa volta la 'reunion' si farà. Dopo tante promesse e tante smentite, forse, siamo veramente davanti ad una svolta: le Spice Girls, la più famosa girl band degli anni 90, torneranno veramente ...