Mel B | lʼex Spice Girl in rehab per curare le dipendenze dal sesso e dall’alcol

(Di lunedì 27 agosto 2018) Dopo Ben Affleck, anche l’exs Mel B entrerà inperun PTSD, ovvero un disturbo da stress post-traumatico che l’ha portata ad averedae da alcol. Il trauma in questione per l’exe giudice di America’s Got Talent si chiama Stephen Belafonte ed è il suo ex marito, accusato dalla cantante di violenze domestiche ma assolto per mancanza di prove concrete. Fonti vicine alla cantante hanno rivelato infatti al tabloid britannico The Sun che Mel B da mesi era fuori controllo: beveva sempre vodka e tequila e si era scatenata anche in camera da letto, facendospesso con tre uomini nello stesso giorno. Belafonte, accusato dall’exdi comportamenti violenti sia fisicamente sia psicologicamente, ha “giocato” la sua difesa proprio su queste debolezze dell’ex moglie, dichiarando la sua dipendenza ...