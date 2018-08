Mel B entra in riabilitazione Cura la dipendenza da alcol e sesso La causa? Stress-post

Mel B entra in clinica per curare lo stress post traumatico : Famosa in tutto il mondo come membro delle Spice Girls, la cantante ha bisogno di cure per evitare di affogare nell'alcol i propri demoni interiori

Joshua Jackson su Netflix in Central Park Five. Courtney Cox in ShaMeless : Lo vedremo da mercoledì 29 agosto su Sky Atlantic nella quarta stagione di The Affair (già interamente trasmessa negli Stati Uniti) ma è già tempo di immaginare Joshua Jackson in un altro ruolo. L'indimenticabile protagonista di Dawson's Creek e Fringe diventerà presto un avvocato nella miniserie di Netflix Central Park Five diretta da Ava Duvernay.Jackson guida una numerosa pattuglia di attori appena entrati nel cast di questa miniserie ...

DIRETTA/ Bate Borisov-Psv (risultato finale 2-3) streaming video Sky : Malen entra e fa vincere Van BomMel! : DIRETTA Bate Borisov Psv, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata dei playoff di Champions League, gli olandesi partono favoriti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:43:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : entrambi i geMelli Yates al via. Simon il capitano - Adam in supporto : Alla Vuelta a España 2018 vedremo di nuovo in azione entrambi i gemelli Yates. La Mitchelton Scott punterà nella corsa spagnola su Simon, che ha stupito tutti al Giro d’Italia, in cui ha dovuto dire addio all’ultimo al sogno della maglia rosa. Adam invece, dopo il Tour de France, si metterà a disposizione del team e proverà ad aiutare il fratello a conquistare la vittoria. Queste le parole del diretto sportivo Julian Dean, che ha spiegato gli ...

I genitori di Melania Trump sono diventati cittadini Usa. Con le leggi di Trump non sarebbero mai entrati : ... ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza o nell'arte, ...

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

Maria Butina - la russa arrestata e la spy story in stile HoMeland : «Offrì sesso per entrare in una lobby» : ... la Butina avrebbe offerto sesso per avere un lavoro presso una lobby americana : i giudici la accusano di aver provato ad infiltrarsi in organizzazioni che influenzano la politica Usa per perseguire ...

Bari - cede asfalto in via Melo. Galasso : 'Colpa della rete fognaria vecchia. Lavori stradali non c'entrano' : Il cedimento dell'asfalto avvenuto questa mattina in corrispondenza dell'incrocio tra via Melo e via Davanzati sarebbe dovuto allo sgrottamento del terreno sottostante il manto stradale, probabilmente ...

Stati Uniti - orso apre sportello ed entra in auto per rubare caraMelle - : E' accaduto nel nel Tennessee. Il proprietario ha immortalato la scena con il suo telefonino dal balcone dell'abitazione tentando di mettere in fuga l'animale. Nella vettura non era presente alcun ...

Melges 24 European Sailing Series - a Torbole Arkanoè by Montura centra la prima vittoria : L’equipaggio di Arkanoè by Montura al Melges 24 European Sailing Series è protagonista di una vittoria mozzafiato prima giornata di regate a Torbole per la flotta Melges 24, riunitasi in questo weekend nel Lago di Garda settentrionale per il terzo evento del circuito Melges 24 European Sailing Series e per iniziare a testare il campo di regata che ad agosto ospiterà il Campionato Europeo. L’equipaggio di Arkanoè by Montura, in ...

MotoGp – Meregalli e il lavoro di Rossi e Vinales al MotnMelò : “ecco su cosa si sono concentrati” : Maio Meregalli analizza la giornata di test Yamaha al Montmelò: il team director della squadra di Iwata spiega il lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi ...