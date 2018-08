Media Usa accusano Donald Trump per l' odio verso John McCain

Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa : diverse vittime : Sparatoria al festival di Jacksonville Landing, a Jacksonville, in Florida. L'ufficio dello sceriffo ha invitato con un tweet a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, la Sparatoria avrebbe causato almeno quattro morti e undici feriti.Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax ...

Papa in Irlanda : alla Festa delle famiglie - "i social Media per costruire una 'rete' - benefici se usati con moderazione e prudenza" : ... formate una 'rete' spirituale, una trama di amicizia; e i social media possono aiutarvi a mantenere questo legame e allargarlo ad altre famiglie in tante parti del mondo". Secondo Francesco, "è ...

Migranti : Media - Italia ha usato 200.000 euro di fondi Ue per respingere Aquarius : L'Italia avrebbe speso almeno 200.000 euro di fondi dell'Unione europea destinati a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in mare per scortare la nave 'Aquarius' a Valencia in Spagna dopo aver ...

Usa - 350 giornali contro Trump/ Il rapporto burrascoso del presidente Usa con i Media : Maxi campagna di stampa contro Trump: 350 giornali scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:40:00 GMT)

Oltre 350 Media Usa contro la 'guerra sporca' di Trump : Più di 350 testate giornalistiche negli Stati Uniti hanno aderito all'appello lanciato dal Boston Globe per la libertà di stampa minacciata da quella che definiscono la "guerra sporca" di Donald Trump.

Usa - Media : portavoce del Pentagono sotto inchiesta : La portavoce del Pentagono, Dana W. White, è sotto inchiesta con l'accusa di aver utilizzato persone del suo staff per svolgere commissioni di tipo personale, come ritirare vestiti dalla tintoria, ...

Media Usa : Aretha Franklin "gravissima" : 12.05 Aretha Franklin è in condizioni di salute molto gravi.Lo rivela il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, secondo cui la regina del soul,76 anni, è a Detroit, sua città natale, circondata dall'affetto di amici e familiari che hanno chiesto il rispetto della privacy "Lady Soul", prima donna a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitrice di 18 Grammy, è diventata famosa a fine anni Sessanta con pezzi come I never loved a man ...

'Ritiro imMediato della patente per chi usa lo smartphone alla guida' - Toninelli - : Roma, 12 ago., askanews, - 'Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni' per chi usa lo smartphone mentre è alla guida. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'...

