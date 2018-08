: #McCain:a mie esequie no Trump, e non va - CyberNewsH24 : #McCain:a mie esequie no Trump, e non va - TelevideoRai101 : McCain:a mie esequie no Trump, e non va - Annamariabbate : RT @senzasinistra: #McCain repubblicano diverso e migliore di Trump. Ma sempre un avversario politico.Con idee sui diritti civili e sociali… -

Il presidente degli Usa,,non andrà al funerale del senatore repubblicano John, morto sabato a 81 anni. Lo fa sapere il portavoce di, che prima di morire avrebbe espresso il desiderio di non averealle sue. Alla Casa Bianca la bandiera, per ordine di, sventola alta e non più a mezz'asta.lascia un messaggio agli americani: "Non confondiamo il patriottismo con le rivalità tribali che seminano odio".criticòe votò anche contro l'abolizione dell'Obamacare.(Di lunedì 27 agosto 2018)