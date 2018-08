McCain | Wp | Trump rifiuta comunicato che lo descrive come ' eroe'

Trump : no comunicato su McCaine "eroe" : 2.08 Donald Trump ha bocciato la proposta di un comunicato ufficiale per il senatore americano John McCain, morto a 81 anni ieri. Lo riporta il Washington post citando alcune fonti, secondo le quali la portavoce della Casa Bianca,Sarah Sanders e il capo dello staff John Kelly hanno fatto pressione sul presidente per un comunicato ufficiale con la parola "eroe" per descrivere McCain. Trump ha però detto no, preferendo un tweet che mette in ...

Addio a John McCain - eroe di guerra - senatore e grande nemesi di Trump : NEW YORK - Avvezzo a mille battaglie, John McCain ha perso l’ultima: quella con il cancro. Il senatore repubblicano, tra i più influenti leader di più d'una generazione e fino...

Morto John McCain - eroe di guerra - senatore e grande nemesi di Trump : NEW YORK - Avvezzo a mille battaglie, John McCain ha perso l'ultima: quella con il cancro. Il senatore repubblicano, tra i più influenti leader di più d'una generazione e fino all'ultimo grande ...

Usa - addio al senatore John McCain eroe della guerra del Vietnam «Non voglio Trump al funerale» : Stati Uniti in lutto: John McCain, il maverick della politica americana, eroe della guerra in Vietnam, dove rimase prigioniero per sei anni, è morto nella notte di sabato per le conseguenze di...

Usa - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

John McCain è morto - eroe di guerra e spina nel fianco di Trump. La politica Usa si inchina a "Maverick" : eroe di guerra, politico stimatissimo, spina nel fianco di Donald Trump. Se ne è andato a 81 anni John McCain, per le conseguenze di un tumore al cervello. Nei giorni scorsi l'annuncio della rinuncia a curarsi, ormai debilitato da un anno di battaglia e senza speranze. È morto nella sua abitazione in Arizona, con accanto la sua famiglia.La politica americana si inchina all'eroe che ha fatto parte della storia del partito ...

È morto John McCain - il repubblicano eroe del Vietnam e nemico di Trump : eroe, figlio e nipote di eroi della Marina americana. Pilota pluridecorato. Leone repubblicano al Senato. Si possono scrivere decine di righe con le definizioni che sono state date di John McCain, il veterano del Vietnam sopravvissuto a sei anni di prigionia e torture e diventato senatore repubblicano, che è morto a 81 anni, ne avrebbe compiuti 82 il 29 agosto, nella sua casa in Arizona. Da un anno lottava contro un tumore al cervello, che non ...