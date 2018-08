Matto Salvini indagato La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea

Matteo Salvini umilia ancora Emmanuel Macron : 'Fa il Matto perché in Francia è al minimo della popolarità' : Proprio mentre stava per iniziare il decisivo vertice europeo sull'immigrazione, Matteo Salvini non ha perso l'occasione per attaccare Emmanuel Macron . Lo ha fatto lasciando l'aula della Camera dopo ...

Matteo Salvini : “Macron sui migranti fa il Matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Migranti - Salvini attacca Macron : 'Fa il Matto perché è impopolare in Francia' : "La Francia si deve chiarire con gli italiani e con se stessa: Macron fa il matto perché è ai minimi della popolarità nel suo Paese. La carezza al Papa è una cosa che non si è mai vista". Nuovo ...

Migranti - Salvini 'Alla Libia 12 motovedette'. E attacca Macron 'Fa il Matto - mai vista carezza al Papa' : ROMA - In Libia ci sono 662mila Migranti: il 91 per cento uomini e il 10 per cento sono minori. I dati, aggiornati a marzo scorso e calcolati dall'Oim, Organizzazione internazionale migrazioni, sono ...

