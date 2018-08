Matteo Salvini a Libero | la sfida | ' Niente immunità | voglio essere processato'

ELISA ISOARDI E Matteo SALVINI/ La conduttrice : "A 'La prova del cuoco' non porto la vita privata" : A giorni dallo start de La prova del cuoco, ELISA ISOARDI mette le cose in chiaro: "vita pubblica e privata si conciliano perché si dividono". Detto questo, "sono sempre la stessa".(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:59:00 GMT)

Berlusconi al servizio di Salvini Matteo ora è un uomo di Stato : La destra s’è desta. Tutti aspettavano l’assist del Caimano che puntualmente è arrivato, ma tardivo e generico, rispetto all’azione della Magistratura sul Ministro dell’Interno. In effetti il vecchio leone ha perso tempo e forza per rientrare in gioco... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - la Ong tedesca Sea Eye lo trucca come un 'clown horror' di Stephen King : ' Molti nemici , molto onore ' aveva detto non molto tempo fa Matteo Salvini . Tra questi, ci sono sicuramente le Ong specializzate nel trasporto di clandestini dall'Africa alle coste italiane, che il ...

Matteo Salvini indagato - Paolo Becchi : 'Basta parole - cosa deve fare subito il governo con il pm' : Ma la politica non si fa solo col consenso, e ora si apre un nuovo terreno di scontro. Aver tenuto i migranti per più giorni a bordo della Diciotti ha scatenato la magistratura, la quale ha aperto ...

“Amichetto - noi torniamo in Africa così…”. Il rapper africano sfotte Matteo Salvini. Il video diventa virale : Matteo Salvini torna a parlare dell’indagine aperta a suo carico per la nave Diciotti. Lo fa in un’intervista a Libero Quotidiano: “Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire…”. Così, dunque, parla il capo del Viminale a proposito del giudizio davanti al tribunale dei ministri che lo attende per ...

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Giorgia Meloni - l'accusa a Matteo Salvini : 'Io volevo il blocco navale ma lui...' : 'Con Fratelli d'Italia alla Difesa , la Diciotti non sarebbe nemmeno esistita'. Giorgia Meloni , leader di FdI, 'sgrida' Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno si trova oggi indagato per sequestro ...

Matteo Salvini - il video che smaschera Matteo Renzi : 'Oggi ci insulta - un anno fa minacciava l'Ue' : A sentire i maggiori esponenti del Partito democratico, Matteo Renzi in testa, sembra che chi governa oggi l'Italia sia impazzito, dopo aver minacciato l'Unione europea di non onorare i versamenti da ...

Marco Travaglio - la badilata contro Matteo Salvini indagato : 'Perché il pm fa bene' : Puntuale come il Natale e il rientro dalle ferie estive arriva l'esultanza di Marco Travaglio per l'indagine a carico di un politico di centrodestra, nel caso in questione quella contro il ministro ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : "Chiederò al Senato di farmi processare" : Matteo Salvini è pronto a farsi processare dopo che la procura di Agrigento ha deciso di indagarlo per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in relazione alla vicenda della Nave Diciotti. A dirlo, in un'intervista a Libero, è lo stesso leader della Lega:"Se il Tribunale (dei ministri ndr) dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio ...

Elisa Isoardi ha messo a dieta Matteo Salvini? : L'indiscrezione giunge dal sito Dagospia, dove Alberto Dandolo fa sapere che Elisa Isoardi avrebbe "deciso di rimettere a dieta il suo Matteo Salvini" considerato "il suo aumento di peso dovuto ai bagordi estivi". Il giornalista aggiunge che la conduttrice di Rai1, da settembre alla guida de La Prova del cuoco, si starebbe allenando ai fornelli preparando ricette leggere, sane e a basso contenuto di carboidrati. Se la Isoardi riuscirà a ...

Indaga su Matteo Salvini - la clamorosa vendetta sul pm. Chi lo denuncia - crisi politica senza precedenti : Il pm che Indaga su Salvini adesso ha le sue grane. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento che sostiene di non dover considerare 'nemici' i migranti, sarà infatti denunciato per 'attentato ...

Matteo Salvini è come NeroneCosì si tornerà presto a votare : Luigi Bisignani: "Con Salvini indagato si torna al voto. Matteo è come Nerone. La sua strategia per conquistare Roma appare chiara: fare terra bruciata nel più breve tempo possibile e andare a elezioni anticipate per poi ricostruire, ma da Palazzo Chigi, e portare quel cambiamento di cui l'Italia, a suo parere, ha bisogno" Segui su affaritaliani.it

