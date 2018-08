Massimiliano Fedriga | linea Lega sui migranti | ' Difendo i confini | 5 000 migranti'

Massimiliano Fedriga : 'Tanti azzurri vogliono passare alla Lega. Berlusconi o sta con noi o col Pd' : 'C'è chi sta con i poteri forti e chi con il popolo. Noi stiamo con il popolo, chi vuole venga con noi'. Massimiliano Fedriga , 38 anni, leghista, fedelissimo di Matteo Salvini, in una intervista a ...

Massimiliano Fedriga toglie i soldi ai migranti per darli ai residenti : 'Cambia il passo di questa Regione anche attraverso la ridestinazione di fondi, rivolti agli enti locali, da progetti per richiedenti asilo a reali necessità per i residenti sul territorio da almeno 5 ...