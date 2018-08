Martina Franca | un bambino di 9 anni è morto per un incidente in minimoto | non indossava

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Non aveva il casco, ilnel pomeriggio di ieri, 26 agosto, a causa di uninnelle campagne dinel Tarantino. Per il piccolo di nove, deceduto a causa delle ferite riportate, è stata inutile la corsa all’ospedale divilla Fontana. L’altro minore che guidava la moto – un cugino suo coetaneo – ricoverato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi portava, invece, il casco protettivo. Il veicolo è stato sequestrato e sull’accaduto indaga la polizia. Una domenica pomeriggio di gioco si trasformata in tragedia in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 chilometri da. Secondo ricostruzioni di stampa, l’stradale è avvenuto mentre la piccola vittima era in sella ad unacondotta – si è saputo oggi – da un altro, rimasto anch’egli gravemente ...