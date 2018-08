MARIO MONTI SU SALVINI E DI MAIO | RIDURRANNO L' ITALIA A UNA TRISTE PENISOLA DI

MARIO MONTI accusa Salvini e Di Maio : 'Ridurranno l'Italia a una triste e lunga penisola di quasi-Europa' : Un lungo articolo che parte dalla prima pagina. In cui l'ex premier e senatore a vita in carica Mario Monti , europeista di ferro , ricordate il suo 'ce lo chiede l'Europa' ?, , processa la politica adottata dall'Italia sull'immigrazione e la partita che sta giocando con l'Europa. Monti ribalta il punto di vista, descrivendo non un'Italia che vuole uscire da Shengen e dall'euro. Ma un'...

Lo sconcerto di MARIO MONTI : "Chi ha deciso di farci diventare lo strapuntino Sud di Visegrad?" : "Nei tre mesi di vita del nuovo governo come è cambiata la posizione geopolitica del nostro Paese? Secondo quale disegno strategico? deciso da chi? A vantaggio di chi?". Sono le domande che si pone Mario Monti nel suo editoriale sul Corriere della Sera, in cui esprime tutta la sua preoccupazione per il progressivo allontamento dell'Italia dall'Unione europea che ha contribuito a fondare.La vicinanza, costruttiva e critica, alla Germania e ...

Marco "Makkox" Dambrosio : "Ai grilloleghisti preferivo MARIO Monti" : Una carriera nata quasi per gioco, le prime vignette messe sul web, la satira politica: "Era quasi uno scherzo. Solo che poi a un certo punto arrivò il pubblico". Così, in un'intervista a "Il Foglio", Marco Dambrosio, in arte "Makkox", fumettista e blogger noto ai più per la sua partecipazione alla trasmissione "Gazebo", condotta da Diego Bianchi, e poi come autore a "Propaganda Live"."Mi cominciarono a chiamare gli editori. ...

Il Cardinal Montini - don MARIO Riboldi e la pastorale degli zingari : ... che appare, scompare e riappare, ma c'è sempre, anche se non è direttamente visibile se si adottano i criteri mondani ai quali è abituato il mondo. È in questa luce che padre Giovanni Rizzi, nell'...