Marina Di Guardo Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni | Piangerò per il suo sì

Chiara Ferragni - matrimonio vicino. Mamma Marina Di Guardo e il dramma segreto : «Non è stata sempre felice...» : Conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni dal "royal...

Marina Di Guardo : «Piangerò per la mia Chiarotta all’altare - sognando di avere gli occhi di Leone» : Quando ci s’incontra al centro di una Milano deserta, d’estate, c’è da augurarsi di trovare in fretta il posto giusto. Così con Marina Di Guardo superiamo veloci i locali per turisti, prendendoci il fresco diffuso che vaporizzano dalle loro tende, sistemiamo la sua bicicletta a tiro di sGuardo, ci fermiamo per qualche selfie con ragazzi che la intercettano, emozionati nell’avere una foto con lei, e una volta sedute ...