Maria De Filippi grata a Belen Rodriguez | ' ecco com' è cambiata in meglio la mia vita

Maria De Filippi ringrazia Belen e svela dieta e allenamento per rimanere in forma : Se Belen Rodriguez deve ringraziare Maria De Filippi per una parte della sua carriera televisiva, Maria De Filippi deve ringraziare Belen Rodriguez per la sua forma fisica strepitosa. Come spiega a Fuorigioco, inserto domenicale della Gazzetta dello Sport, The Queen da tre anni è diventata una grande fan del crossfit “Le storie di Instagram di Belen avevano ispirato sia me che Luciana Littizzetto, ma poi era stato chiesto a me di imitarla ...

Maria De Filippi - Uomini e donne : slitta la data di registrazione : Come riporta il sito Gossip Tv , slitta la data di registrazione di Uomini e donne. Non è una bella notizia per i fan di Maria De Filippi. La prima registrazione della nuova edizione non ci sarà più ...

Maria De Filippi ringrazia Belen Rodriguez : 'Grazie a lei - la mia vita è cambiata' : Maria De Filippi si racconta in esclusiva al magazine 'Fuorigioco' della 'Gazzetta dello sport' e ringrazia pubblicamente la showgirl argentina, Belen Rodriguez. Un ringraziamento speciale che la conduttrice di 'Uomini e donne' e 'C'è posta per te' ha voluto farle in quanto Belen sarebbe l'artefice del miglioramento della vita di Maria, in quanto tre anni fa le fece scoprire il crossfit, disciplina sportiva che da quel giorno la De Filippi non ...

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme : Maria De Filippi conferma : La fidanzata di Alessio Sakara è Raffaella Mennoia: arriva finalmente la prova Da tempo si parla di una presunta relazione tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia. I diretti interessati non hanno però mai confermato ma neppure smentito. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato ora Maria De Filippi, vicina sia al campione di arti marziali […] L'articolo Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme: Maria De Filippi conferma proviene da ...

Maria De Filippi : Il crossfit mi crea dipendenza non riesco a farne a meno : Le rivelazioni della conduttrice Mediaset, appassionata di fitness e di alimentazione sana “Mi crea una vera e propria dipendenza. Sto talmente bene quando lo faccio che per me è impossibile solo pensare di farne a meno, al punto che, insieme ai bagagli, da Roma mi sono portata l’attrezzo“. Maria De Filippi parla così, in un’intervista concessa a Fuorigioco su La Gazzetta dello Sport, del crossfit e del ...

