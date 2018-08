Marco Travaglio | la badilata contro Matteo Salvini indagato | ' Perché il pm fa bene'

Repubblica contro Marco Travaglio/ Carlo Bonini all'attacco : la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano : Repubblica contro Marco Travaglio, Carlo Bonini all'attacco sul ribattezzato 'metodo' del giornalista: ecco la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:55:00 GMT)

Marco Travaglio - ossessione inguaribile per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : come titola Il Fatto Quotidiano : Sparare su Matteo Renzi , oggi, è come sparare sulla croce rossa, come da proverbio. Caduto in sostanziale disgrazia politica, inviso agli italiani e al suo stesso partito, senza poltrone né potere, la sua stella pare definitivamente tramontata. Eppure, anche in questo momento, Marco Travaglio continua ad esserne ...

Marco Travaglio CONDANNATO : DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1/ Accusò Grazia Graziadei di dare cifre “a casaccio” : CONDANNATO MARCO TRAVAGLIO, DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1. Il direttore de Il Fatto Quotidiano contestò un servizio della Graziadei sulle intercettazioni telefoniche(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Diffamò giornalista del Tg1 - condannato Marco Travaglio : Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio Continua a leggere L'articolo Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio proviene da NewsGo.

Sul Fatto in edicola giovedì 19 luglio il premier Conte intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

Il consiglio di Marco Travaglio al Governo : "Confermate Boeri - non vi circondate di yesman" : "I Governi intelligenti le voci critiche e autorevoli come quella di Boeri dovrebbero attirarle e incoraggiarle, non respingerle. Evitare accuratamente di circondarsi di yesman, e fra un signorsì e un signorno". Il consiglio di Marco Travaglio all'esecutivo è di tenersi stretto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, finito nella bufera governativa per la cosidetta "manina" che avrebbe introdotto nella relazione tecnica al decreto ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : i soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancora) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...

Marco Travaglio - perché? : Il rischio, altrimenti, è di inquinare ulteriormente un dibattito pubblico già dirottato dalla politica e dal suo linguaggio osceno con mezze verità, supposizioni, sospetti, sparate di tesi senza ...

Che c’è di vero nell’articolo di Marco Travaglio sulle ong : Le accuse “acclarate” che invece sono solo indagini, la retorica del pull factor, i morti, gli sbarchi, il traffico di esseri umani. Leggi

Marco Travaglio - badilata alle 'magliette rosse' : il trionfo di Salvini : ... 'Avverto un rischio - scrive - quello che una bella iniziativa per non dimenticare una tragedia quotidiana che dura da anni diventi non tanto uno strumento di propaganda politica , sempre legittimo, ...

8 luglio - A Salento Book Festival SELVAGGIA LUCARELLI E Marco Travaglio - Galatina - Lecce - : E soprattutto i danni devastanti che ha prodotto, nei 9 anni dei suoi governi e nei 3 delle larghe intese, in tutti i settori della nostra vita: giustizia, ordine pubblico, economia, finanza, fisco, ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl Dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...