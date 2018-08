Manchester City | Aguero fuma narghilé con una 18enne | nessuna punizione del club

Aguero fuma narghilè con una modella. Il Manchester City si infuria : ROMA - Aguero fa arrabbiare il Manchester City . L'attaccante argentino è apparso in un video mentre fuma il narghilè accanto alla modella diciottenne Lola Magnin . Secondo quanto riporta il Sun, ...

Premier League : frenata Manchester City - prima gioia per l'Arsenal : Citizens bloccati 1-1 a Wolverhampton, i Gunners battono 3-1 il West Ham nel derby londinese all'Emirates Stadium

Gol Boly - clamorosa rete di mano in Wolves-Manchester City [VIDEO] : Gol Boly di mano – E’ andato in scena un importante match valido per la Premier League, si sono affrontate Wolves e Manchester City, 1-1 il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 57' con Boly, il pareggio della squadra di Guardiola arriva al 69' con Laporte. Stop a sorpresa per il City, gli uomini di Guardiola a quota 7 punti, il Wolves a 2. Ma la partita è finita nella bufera per il vantaggio del Wolves, ...

Il Manchester City sposa la causa LGBT : crollano i like sul profilo Facebook - : ... nei giorni in cui in città va in scena il 'Manchester Pride', una manifestazione che, come tante altre nella nazione e nel resto del mondo, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema dell'...

Liverpool : offerta choc del cugino del proprietario del Manchester City per l'acquisto del club : Qualora l'operazione di acquisto del Liverpool fosse andata a buon fine, si sarebbe trattato della transazione più costosa di sempre nella storia dello sport .

Fifa 19 gameplay : Manchester United vs Manchester City by PsYkO17 : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19 Il secondo video ad essere rilasciato è quello del francese PsYkO17 che ci mostra un match di Champions League fra Manchester United […] L'articolo Fifa 19 gameplay: Manchester United vs Manchester City by PsYkO17 proviene da I Migliori di ...

Calciomercato - il Manchester City in emergenza portieri : tentativo per Keylor Navas del Real - gli scenari : L'infortunio di Claudio Brav o, portiere di Coppa di Pep Guardiola, ha complicato le cose in casa Manchester City. Il cileno dovrà stare fuori presumibilmente per almeno sei mesi , e quindi per l'...