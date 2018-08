Maltempo | pioggia e grandine | evacuati campeggi sul Gargano Previsioni | da oggi torna il

Maltempo Gran Bretagna - la pioggia non si ferma : cancellato il Moto GP di Silverstone : Il Gp 2018 di Silverstone del Motomondiale non si correrà per le avverse condizioni meteo. Dopo una serie ripetuta di rinvii e la pioggia incessante che non ha mai smesso di scendere, la direzione corsa ha optato per l’annullamento del Gran Premio, su indicazione dei piloti. L'articolo Maltempo Gran Bretagna, la pioggia non si ferma: cancellato il Moto GP di Silverstone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo al Nord - pioggia e temporali : prima neve a Cortina D'Ampezzo : Teleborsa, - Come annunciato nei giorni scorsi, una forte ondata di Maltempo si è abbattuta su tutto il Nord Italia, portando pioggia e temporali in pianura.Intanto è arrivata la prima neve a Cortina ...

Maltempo e viabilità : pioggia e code in A14 nelle Marche in direzione sud : Traffico intenso sull’A14 nelle Marche in direzione sud, con rallentamenti e code segnalate fino a 4-5 km prima di Porto San Giorgio/Fermo: la situazione è dovuta alla chiusura del tratto autostradale sud tra Fermo e Grottammare per consentire i lavori di ripristino della galleria “Castello” danneggiata dall’incendio di un tir il 23 agosto. Piove su molti tratti marchigiani della Bologna-Taranto: i rallentamenti e gli ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Maltempo Puglia - fulmini e pioggia su Taranto : bloccata la raffineria Eni : Eni informa che, in seguito al forte Maltempo che ha interessato l’area di Taranto nel primo pomeriggio di oggi, la raffineria ha subito un blocco totale delle attività a causa dei numerosi fulmini che hanno coinvolto l’area impianti. I sistemi di sicurezza “sono immediatamente intervenuti – precisa l’azienda – compreso quello relativo alle torce, impianto che è tornato alla normalità. L’evento non ha ...

Maltempo - la pioggia sferza la Puglia : nubifragi nel Tarantino : Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : almeno 5 morti - si temono dispersi : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando almeno 5 vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : almeno due morti - si temono dispersi : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando delle vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : ci sarebbero vittime : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando delle vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Maltempo - temporale a Ragusa : pioggia e vento forte : Il Maltempo e' arrivato anche a Ragusa. Lo aveva annunciato la |protezione Civile della Sicilia in tutta la Regione. Strade allagate e vento forte.

Maltempo Marche : pioggia e vento ad Ancona e Ascoli : pioggia vento forte hanno causato la caduta di rami o alberi sulla sede stradale sia nell’Anconetano che sulla fascia costiera dell’Ascolano: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante da alcune strade a Senigallia e Osimo e per monitorare sottopassi dove si era accumulata acqua. L'articolo Maltempo Marche: pioggia e vento ad Ancona e Ascoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo : allagamenti e disagi - pioggia a Ferragosto : Ondata di Maltempo oggi Abruzzo, soprattutto sulla fascia costiera: segnalati allagamenti, alberi e rami caduti, sottopassi invasi dall’acqua e strade come fiumi a Chieti, Francavilla al Mare (Chieti), Montesilvano (Pescara), Silvi (Teramo), Tortoreto (Teramo). A Chieti Scalo e a Francavilla al Mare (Chieti): tutti i sottopassi si sono allagati, e un’automobile è finita sott’acqua. Anche domani e dopodomani sono attese ...

Maltempo : oltre 50 interventi vigili fuoco in Umbria - pioggia e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] : 1/4 ...