Maltempo Palermo | cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria | chiuso tratto

Maltempo - allagamenti a Palermo : “Denunceremo i responsabili : Il dissesto idrogeologico e i recenti allagamenti nella zona di Partanna-Mondello a Palermo sono stati al centro di un vertice cittadino di Sicilia Futura. La riunione, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali Ottavio Zacco e Caterina Meli, i consiglieri della settima circoscrizione Ferdinando Cusimano, Alessandro Scafidi e Salvatore D’Asta, e il presidente della circoscrizione Giuseppe Fiore, è servita per fare il punto della ...

Forte temporale nel Palermitano nella notte: registrati disagi per i residenti a Lascari e a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto sommerse dalla pioggia. Molti i sottopassi allagati

Maltempo Palermo - rischio idrogeologico : il sindaco - “Comune esautorato” : “Ormai da 3 anni – spiega il sindaco Leoluca Orlando – il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è Infatti un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, ed un sub commissario ...

Palermo, violento nubifragio: città allagata, è caos. Ultime notizie video, sindaco di Canicattì: "Non uscite di casa", Mondello bloccata da fiume d'acqua

Forte Maltempo a Palermo : strade e case allagate : Notte di folto lavoro a Palermo per i vigili del fuoco.Centinaia le chiamate per strade e case allagate dall'abbondante pioggia. Forte maltempo.

Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l'allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall'acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Sicilia ancora nella morsa del Maltempo: a Palermo sono bastati pochi minuti di pioggia per fare registrare nuovi disagi e allagamenti. Le situazioni più critiche in viale Michelangelo e a Borgo Nuovo, dove le strade si sono riempite d'acqua. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle auto in panne. Segnalati allagamenti anche a Carini, in via Vespucci e in via Cristoforo ...

Traffico bloccato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, tra gli svincoli di Poggioreale e Carbone, per la presenza, a causa di condizioni meteo avverse, di fango e detriti in carreggiata. Segnalate deviazioni per percorsi alternativi.

Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo.

Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L'acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...