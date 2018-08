Maltempo in Puglia | allagamenti nel Gargano | detriti e fango nelle strutture turistiche

Maltempo - allerta arancione in Puglia fino a lunedì : La protezione civile ha diramato un'allerta arancione a partire dalla mattinata di oggi e per le successive 24-36 ore per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Maltempo - è allerta arancione in Puglia : 8.53 Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha valutato a partire dalla mattinata di oggi e per le prossime 24-36 ore un'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nelle restanti aree della Regione è allerta gialla per temporali e ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

Maltempo Puglia : pubblicata ordinanza per gli eccezionali eventi meteorologici del 2016 : In riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Puglia nel 2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della presidenza del Consiglio per “favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...

Maltempo in Puglia : nubifragio in Salento - danni a Santa Caterina : Un nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito nelle scorse ore Santa Caterina, marina di Nardò (Lecce): tanti disagi per i bagnanti ma non si registrano feriti. Il vento ha abbattuto la struttura esterna di un grande gazebo in legno sul lungomare e danneggiato uno stabilimento balneare sulla scogliera. Sul postovigili del fuoco e volontari della protezione civile. L'articolo Maltempo in Puglia: nubifragio in Salento, danni a Santa ...

Maltempo Puglia : temporali e allagamenti - vendemmia compromessa : “E’ un disastro: l’ultima ondata diMaltempo che ha flagellato la provincia di Taranto ha irreparabilmente compromesso la vendemmia e il raccolto delle olive in diverse zone”. E’ il grido d’allarme, in una nota, lanciato da Pietro De Padova, presidente Cia Due Mari (Taranto-Brindisi), che chiede alla Regione di attivarsi subito per la stima dei danni. Particolarmente colpiti, segnala la Cia Due Mari, i comuni ...

Maltempo Puglia - fulmini e pioggia su Taranto : bloccata la raffineria Eni : Eni informa che, in seguito al forte Maltempo che ha interessato l’area di Taranto nel primo pomeriggio di oggi, la raffineria ha subito un blocco totale delle attività a causa dei numerosi fulmini che hanno coinvolto l’area impianti. I sistemi di sicurezza “sono immediatamente intervenuti – precisa l’azienda – compreso quello relativo alle torce, impianto che è tornato alla normalità. L’evento non ha ...

Maltempo - la pioggia sferza la Puglia : nubifragi nel Tarantino : Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco ...

Maltempo Puglia : 3 morti in 2 incidenti stradali nel Barese : Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio nel Barese, dove si sono verificati violenti temporali: il bilancio è di tre vittime. Una persona è deceduta in un incidente sulla SP94 tra Noicattaro e Casamassima, dove sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, mentre due persone hanno perso la vita alle porte di Trani, in via Barletta. L'articolo Maltempo Puglia: 3 morti in 2 incidenti stradali nel Barese sembra essere il ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Raccolti distrutti dalla grandine” : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia dopo giornate di caldo torrido. Lo sottolinea in una nota Coldiretti Puglia il cui presidente, Gianni Cantele, evidenzia che “in questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di ...

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...