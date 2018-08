Maltempo in Friuli | allagato sottopassaggio a Trieste

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta chiusa - a breve demolizione del ponte sul Grava : “È stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari“: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e ...

Meteo - al Nord il Maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Maltempo al Nord - allagamenti e bora in Friuli. Prima neve a Cortina d'Ampezzo : A Pordenone è esondato il torrente Grava, colpendo l'intera frazione di Fratta, nel Comune di Caneva. Pioggia intensa, smottamenti e alberi caduti in tutta la Regione: si valuta lo stato d'emergenza

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 80 interventi per forti piogge e bora : Intenso lavoro nella notte e nelle prime ore del mattino per i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che da ieri ha investito la regione. Complessivamente i pompieri hanno portato a termine tra le ore 20 di ieri sera e le ore 8 di questa mattina circa 80 interventi di soccorso tecnico urgente tutti riconducibili alle avverse condizioni meteo che tuttora persistono sul territorio regionale, precisa una ...

Maltempo - TEMPORALI E GRANDINATE IN ARRIVO/ Ultime notizie : esonda il Seveso - allerta in Calabria e Friuli : MALTEMPO Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. Forti TEMPORALI e rischio idrogeologico(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Maltempo - forti acquazzoni in Friuli : black out a Trieste : acquazzoni, forti scrosci in tutta la regione ma senza particolari danni a persone o cose. L’attesa ondata di Maltempo si e’ abbattuta sul Friuli Venezia Giulia ma, fino a questo momento, in maniera meno traumatica di quanto ci si aspettasse. Comunque, nessuno si e’ fatto trovare impreparato: la Regione aveva dichiarato lo stato di preallarme alla notizia che l’allerta della Protezione civile era di colore ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : la Regione dichiara lo stato di preallarme : Il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha firmato, d’intesa con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il decreto che dichiara lo stato di preallarme sul territorio a seguito dell’avviso meteo di criticita’ idrogeologica per piogge intense e temporali diffusi a partire da oggi e fino a domenica. Su tutta la Regione sono previste forti perturbazioni, con ...

Maltempo e allagamenti in Friuli : numerosi interventi dei Vigili del fuoco : A causa del Maltempo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono impegnati in oltre una trentina di interventi: situazione critica a Pradamano (Udine) dove si sono registrati numerosi allagamenti in diverse abitazioni e in due sottopassi. Richieste di soccorso sono arrivate anche da Manzano, Codroipo e Lignano Sabbiadoro, anche per danni causati dal vento. L'articolo Maltempo e allagamenti in Friuli: numerosi interventi dei Vigili ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : prorogato lo stato di emergenza : È stata prorogato lo stato di emergenza “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici” il giorno 10 agosto 2017 nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo Maltempo Friuli Venezia Giulia: prorogato lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli : escursionista disperso in montagna - trovato in nottata : Ritrovato nella notte un escursionista che si era smarrito ieri in Friuli, nel gruppo del Pramaggiore-Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in seguito a un violento temporale che gli ha fatto perdere l’orientamento: a trovarlo, riporta il Soccorso Alpino FVG, è stato il gestore di un rifugio della zona. L’uomo era partito ieri mattina dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per una lunga escursione e ...

Maltempo IN VENETO - TROMBA D’ARIA E NUBIFRAGIO/ Video ultime notizie : grandine in Friuli - in tilt centrale 112 : NUBIFRAGIO e TROMBA d'aria in VENETO: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Nubifragio e tromba d'aria in Veneto/ Ultime notizie video - alberi caduti e allagamenti - Maltempo in Friuli : Nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:36:00 GMT)