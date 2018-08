Maltempo Calabria | catamarano si rovescia | la Guardia costiera soccorre naufraghi

Maltempo Palermo : cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria - chiuso tratto : A causa delle abbondanti piogge che si sono registrate a Palermo nei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria: il tratto interessato è stato chiuso, a seguito di ordinanza del Comune, sia alle auto che ai pedoni. L'articolo Maltempo Palermo: cedimento del manto stradale in via Ruffo di Calabria, chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : erogati 500mila euro per i danni a Joppolo e Nicotera : Il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, accompagnato dal direttore della Protezione Civile regionale Carlo Tansi e dal Commissario di Calabria Verde Aloisio Mariggiò, ha effettuato un volo di ricognizione in elicottero su Joppolo e Nicotera e sulle aree della costa vibonese colpite da un violento nubifragio nella notte tra venerdì e sabato scorso. Subito dopo è stato raggiunto a terra dal Prefetto di Vibo Valentia Giuseppe ...

Maltempo Reggio Calabria : a Villa San Giovanni interventi per torrenti - pulizia di feritoie e tombini : “Con la stagione autunnale alle porte erano già stati programmati, con l’ufficio tecnico, seri interventi di manutenzione e pulizia dei tombini ma l’allerta meteo diramata e le intense piogge che hanno interessato tutta la provincia reggina, colpendo in particolar modo anche Villa San Giovanni, hanno richiesto un intervento urgente. Già nella mattinata di ieri, infatti, prima che si scatenasse il violento Maltempo, il sindaco Giovanni ...

TEMPORALI E GRANDINATE IN ARRIVO/ Ultime notizie : esonda il Seveso - allerta in Calabria e Friuli : MALTEMPO Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, Genova e le zone interessate. Livello d'allerta arancione in Toscana. Forti TEMPORALI e rischio idrogeologico

La Calabria devastata dal Maltempo - Ferro : 'Serve un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Ricadi' : Il governo regionale sembra non vedere che un'intera provincia sta sprofondando nelle buche che ogni temporale continua a disseminare lungo le strade, isolando le comunità e danneggiando l'economia. ...

Maltempo in Calabria - fulmine incendia albero nel Vibonese : interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni e crolli : Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei Vigili del Fuoco alcuni dei quali dovuti al Maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse ...

Maltempo Calabria - Tansi : abitazioni e lidi investiti da acqua e fango : Il Capo della Protezione civile della Regione Calabria si trova nel Vibonese per coordinare le attività, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha generato disagi e allagamenti soprattutto tra Nicotera e Joppolo. “Da quando e’ stata diramata l’allerta arancione abbiamo provveduto a sistemare sacchi di sabbia, circa 1.200, nei punti piu’ critici che si sono aggiunti a quelli posizionati lo scorso giugno quando si ...

Maltempo Calabria : riaperta la SS18 “Tirrena inferiore” a Bagnara : Anas rende noto che è stata riaperta al traffico la SS18 “Tirrena Inferiore“, nel territorio comunale di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria: la statale era stata chiusa ieri in seguito a una frana causata dal forte Maltempo. Dato il peggioramento delle condizioni meteo previsto per la notte, di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, la statale era rimasta chiusa nelle scorse ore. Il transito è ora consentito ...

Maltempo Calabria - allagamenti e disagi nel Vibonese : decine di interventi - evacuate 6 famiglie : A causa del Maltempo sono almeno una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Vibonese: piogge torrenziali hanno colpito la zona tra Parghelia e Tropea e successivamente il territorio tra Joppolo e Nicotera. I pompieri hanno lavorato tutta la notte: sono state tratte in salvo 6 persone rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni a Nicotera, ma sono stati anche numerosi gli interventi per allagamenti, ...

Maltempo Calabria : chiusa la SS 18 “Tirrena Inferiore” vicino Bagnara Calabra : Nel corso della riunione dell’’unità di crisi tenutasi nel pomeriggio odierno presso questo Palazzo del Governo si è monitorata la situazione determinatasi nei territori comunali a seguito delle condizioni meteorologiche avverse. All’incontro hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze di Polizia, della Protezione civile della Regione Calabria, della Città metropolitana, di Anas viabilità, dei Vigili del Fuoco. Si sono registrati forti ...

Maltempo Calabria : smottamenti - fango e detriti sulle strade nel Vibonese : Disagi nel Vibonese a causa del Maltempo. smottamenti, fango e detriti a causa della pioggia vengono segnalati a Tropea, Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. Non si segnalano al momento danni ma diverse sono le arterie stradali allagate che stanno provocando rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”. L’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

Maltempo Calabria - frana nel Reggino : Anas chiude strada : A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in località Bagnara Calabra (km 506,300), in provincia di Reggio Calabria. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per rispristinare la regolare circolazione. L'articolo ...