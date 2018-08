repubblica

: Mali, rimasta sulla Diciotti per non lasciare il marito. 'Vi prego non mi separate da lui' - MondoPalermo : Mali, rimasta sulla Diciotti per non lasciare il marito. 'Vi prego non mi separate da lui' - continimarco : Mali, rimasta sulla Diciotti per non lasciare il marito. 'Vi prego non mi separate da lui' - umbriatweets : Avete letto? Mali, rimasta sulla Diciotti per non lasciare il marito. 'Vi prego non mi separate da lui' -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ai sanitari ha raccontato dei “campi di prigionia in Libia” e di come siarinchiusa per mesi. Nonostante l'invito dei medici a scendere dalla nave, non si è voluta allontanare dal compagno