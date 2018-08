Macron rilancia la difesa Ue | ' sganciamoci dagli Usa'

Macron e Merkel rilanciano la nuova Ue : bilancio comune e più investimenti : Berlino - Il 'nuovo capitolo' dell'unione monetaria europea si scrive a partire dal sì pronunciato oggi da Angela Merkel a Meseberg: i 19 paesi della moneta unica avranno il loro budget per lanciare ...

Macron e Merkel provano a rilanciare l'Ue : ok a un bilancio per Eurolandia : Un bilancio dell'Eurozona, un nuovo ruolo per l'Esm, un numero ridotto di commissari Ue e una serie di iniziative comuni su migrazioni, difesa, sviluppo economico, ambiente. Parigi e Berlino cercano ...