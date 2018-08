Macron | ' Italia contro Ue su migranti non su fondi strutturali'

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata dall’assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...

LIBIA - HAFTAR ATTACCA L'ITALIA : VIA L'AMBASCIATORE PERRONE/ Ultime notizie : il Generale "sceglie" Macron : LIBIA, via L'AMBASCIATORE italiano Giuseppe PERRONE. Lo strappo di Khalifa HAFTAR con L'ITALIA: “Non è più gradito”. Le Ultime notizie sui rapporti tra i due Paesi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Libia - scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia, scontro Italia-Francia: Trump riaccende la sfida, preoccupando l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l'Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:13:00 GMT)

Conte alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

CAOS LIBIA/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì) : Negli ultimi mesi si è riaperto l'ennesimo capitolo della "guerra fredda" tra la Francia e l'Italia per la LIBIA. E Roma ha ottime carte da giocare. MICHELA MERCURI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ "L'Italia deve aiutare Serraj e Haftar a controllare il sud della LIBIA", int. a M. BertoliniSCONTRO FRANCIA-ITALIA/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla LIBIA, di G. Sapelli

La mossa di Macron in Libia : usare le elezioni contro l'Italia : Italia e Francia si contendono l'influenza sulla Libia . Una partita difficile, a tratti impossibile,m ma che Parigi e Roma stanno giocando senza esclusione di colpi- La Francia ha tentato di ...

La Francia si liberi di Macron E l'Italia deve darle una mano : L’affaire Benalla sta investendo Macron e per l’Italia e l’Europa può rivelarsi un’opportunità inattesa: Salvini può ora sperare di liberarsi del suo nemico Segui su affaritaliani.it

Francia - “bandiera croata” e scontro moto : gaffe a parata Bastiglia/ Video - gli italiani provocano Macron... : Presa Bastiglia, Macron apre la parata del 14 luglio, Video, quante gaffe: scontro fra due motociclisti, mentre i caccia della pattuglia acrobatica hanno invertito i colori della bandiera(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:54:00 GMT)

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Ue - Macron : “Ritroviamo unità ed efficacia”/ “Accordo su migranti è un segnale” - ma è tensione con l'Italia : Ue, Macron: “Ritroviamo unità ed efficacia. Accordo su migranti è un segnale”. Ma è tensione tra la Francia e l'Italia proprio sull'intesa raggiunta nel Consiglio europeo a Bruxelles(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Migranti - Consiglio Ue : scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)