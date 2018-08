Maccio Capatonda | ' Torno in tv con la Gialappa' s e una nuova serie'

Giffoni - Maccio Capatonda : 'Tra i miei piani una serie tv e una collaborazione con la Gialappa's' : Rivendica la sua comicità demenziale: "Per me è un mondo comico vastissimo e molto interessante. Lo considero un filone serio, la demenzialità, attraverso il quale si possono passare anche temi ...

Maccio Capatonda tra Gialappa e una nuova serie tv : Un Black Mirror in salsa Maccio Capatonda? Marcello Macchia sta scrivendo una nuova serie tv antologica, ancora senza collocazione. "Penso a un formato stile The Generi, di 25'-30' minuti ciascuno, buono per la commedia. Ma sto pensando a una serie antologica, una cosa tipo Black Mirror, ma per ora è ancora senza collocazione", insomma in cerca di una rete. Nel frattempo, ospite al Giffoni 2018, Capatonda si lascia scappare un ...

Maccio Capatonda tra Gialappa e una nuova serie tv : "Sarà antologica - tipo Black Mirror" : Un Black Mirror in salsa Maccio Capatonda? Marcello Macchia sta scrivendo una nuova serie tv antologica, ancora senza collocazione. "Penso a un formato stile The Generi, di 25'-30' minuti ciascuno, buono per la commedia. Ma sto pensando a una serie antologica, una cosa tipo Black Mirror, ma per ora è ancora senza collocazione", insomma in cerca di una rete. Nel frattempo, ospite al Giffoni 2018, Capatonda si lascia scappare un ...

The Generi - su Sky Atlantic la nuova serie di Maccio Capatonda (che finisce anche ad X Factor - Video) : Al debutto su NOW TV avvenuto il mese scorso, non poteva seguire quello televisivo per la nuova serie tv di Maccio Capatonda. The Generi, infatti, va in onda da oggi, 2 luglio 2018, su Sky Atlantic, alle 22:50. Otto episodi in cui Capatonda (al secolo Marcello Macchia) non rende semplicemente omaggio ai Generi che hanno fatto grande il grande e piccolo schermo, ma si ritrova addirittura a viverli.Maccio interpreta Gianfelice Spagnagatti, 40enne ...

Maccio Capatonda : «Mai adagiarsi sugli allocchi» : «Sono un cortofilo, o meglio un “cortografo”». Scherza (come sempre) Maccio Capatonda, il comico – e attore e regista – nato su Youtube e approdato in tv e anche al cinema. Precursore di tutta una generazione di youtuber, Maccio Capatonda è diventato una webstar quando ancora non si diceva webstar e Internet era tutta campagna. Oggi, dopo essere diventato famoso con i trailer e le sit-com «surreali», Capatonda si cimenta ...

Maccio Capatonda : "Le pasticche per i capelli inibivano la libido - meglio calvo. La scuola? Per me era una prigione" : Anche se non sembra, Maccio Capatonda - all'anagrafe Marcello Macchia - è un tipo timido. Classe 1978, dopo i primi sketch, Maccio diventa famoso per le parodie di trailer cinematografici di film improbabili, messi in onda dal programma della Gialappa's "Mai dire...". In un'intervista a Il Fatto Quotidiano racconta la sua ultima esperienza, quella che lo vede protagonista della nuova serie The Generi su Sky. Confessa che per affrontare la ...