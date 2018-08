M5s | morta la deputata Iolanda Nanni | ex consigliere in Lombardia | si era candidata alle

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Èladel Movimento 5 stelle. Exregionale in, era malata da diversi mesi ma, nel gennaio scorso, aveva deciso ugualmente di candidarsiPolitiche, finendo poi eletta. Nata a Pavia, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 29 novembre. “Con grande dolore e commozione – si legge nella nota dei suoi ex colleghi in Regione – il M5sannuncia cheè mancata oggi, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia“. “Ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro da portare avanti con tutto il nostro impegno – conclude la nota – per l’ambiente e la salute di tutti”. “Era una grande guerriera e ha lottato fino all’ultimo respiro. Non ti ...