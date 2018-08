M5S | Fontana | Nanni caparbia | viveva politica con passione

FONTANA - "ABOLIAMO LEGGE MANCINO"/ Ultime notizie - M5S stoppa la Lega : Spadafora - "va estesa all'omofobia" : Razzismo, Ministro FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:33:00 GMT)

"La legge Mancino non cambia". Il M5S gela Fontana : È gelo nel governo sull'abrogazione della legge Mancino sui reati di opinione. È il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, a rilanciare una vecchia battaglia della Lega e 'chiodo fisso' di Matteo Salvini, a sostegno della quale il partito di via Bellerio raccolse anche le firme, nella primavera del 2014. A Fontana fa subito sponda il ministro dell'Interno. "Alle idee, anche le più strane, si ...

'La legge Mancino non cambia'. Il M5S gela Fontana : È evidente che ormai ci sono politici, giornalisti e un certo mainstream che non vuole combattere il razzismo ma vuole usare e strumentalizzare il razzismo come arma politica. Viene da chiedersi se ...

Fontana : 'Coppie gay - stop ai figli'. M5S frena - è frattura nel Governo : Se la società va più avanti della politica - aggiunge - allora vuol dire che la politica è un problema . Rimandiamo le parole del ministro, piene di pregiudizi, ideologie e convinzioni personali, al ...

Il Ministro Fontana : "stop al riconoscimento dei figli di coppie gay". Spadafora (M5S) : "Basta propaganda" : Le parole del Ministro Fontana sul riconoscimento dei figli di coppie gay hanno fatto riemergere le differenze su questo tema con il Movimento 5 Stelle (o almeno con parte di esso). Al Ministro ha infatti risposto nel merito Vincenzo Spadafora (M5S), sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità e ai giovani ed ex Garante per l'infanzia e l'adolescenza: "su questi temi è necessario andare al di là delle ...

Figli coppie gay - Fontana : “Stop a trascrizione anagrafe dei bimbi nati all’estero”. Ma i sindaci M5S la autorizzano già : Il governo vuole fermare l’iscrizione nei registri dello stato civile di bambini concepiti all’estero che sono Figli di coppie dello stesso sesso. Lo dice, durante un’audizione in commissione Affari sociali della Camera, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Una linea rafforzata anche dal ministro degli Interni Matteo Salvini che in un question time al Senato ha spiegato che ad oggi l’ordinamento vigente vieta la ...

Pompei Pride - Spadafora (M5S) : «L'Italia non tornerà indietro». Fontana lo gela : «Non parla a nome del governo» : Nel giorno in cui il popolo Lgbt è sceso in piazza, a Milano e a Pompei, per ribadire il diritto di ognuno a vivere la propria sessualità, è scontro nel governo, tra Lega e Movimento 5 stelle, sul...

Gay Pride - scontro Lega-M5S. Spadafora 'Non si torna indietro sui diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Pompei Pride - Spadafora - M5S - : 'L'Italia non tornerà indietro'. Fontana lo gela : 'Non parla a nome del governo' : Un lungo fiume colorato e festoso percorre le strade di Pompei per il Pride regionale, al quale partecipano tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, titolare ...

Olimpiadi Torino - scontro nel M5S. Fontana : Milano decisa : La sindaca Appnedino avrebbe minacciato le dimissioni. Oggi l'incontro con il sottosegretario Giorgetti