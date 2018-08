L' Unione Europea vuole finalmente regolare le pubblicità online dei partiti politici

Car-T - l'Unione Europea approva la terapia cellulare per i tumori : La tecnologia riconosce il tumore e attiva i linfociti T. Ora si tratta di stabilirne il prezzo e individuare i centri in cui la terapia può essere eseguita

Car-T - l’Unione Europea approva la terapia cellulare per i tumori : (Foto: Getty Images) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il proprio benestare. Il primo farmaco Car può essere messo in vendita e si possono avviare le terapie per il linfoma diffuso a grandi cellule B negli adulti e, per quanto riguarda giovani e bambini, le terapie per la leucemia linfatica di tipo acuto. A darne notizia è stata la casa farmaceutica Novartis, che ha sviluppato la Car-T, la terapia cellulare basata sulla modifica ...

Elio Lannutti - il piano diabolico per lasciare l'Unione Europea : 'Ci faremo cacciare' : Il senatore M5s Elio Lannutti è tra i pochissimi grillini che non hanno esitato un attimo a sostenere Matteo Salvini dopo la notizia dell'indagine a suo carico dalla procura di Agrigento. Il divieto ...

Diciotti - Conte attacca l’Unione Europea e annuncia riserva sul bilancio : Il Presidente del Consiglio commenta la risoluzione del caso Diciotti e attacca duramente l'Unione Europea: "Siamo al lavoro per porre una riserva all’adesione dell’Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l’Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale".Continua a leggere

Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? : Da settimane si discute di esaminare le richieste di asilo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma ci sono molti dubbi The post Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? appeared first on Il Post.

Di Maio non sa quanto l’Italia versa all’Unione Europea ogni anno : Ha citato una cifra sbagliata ed esagerata, e non è il primo a farlo The post Di Maio non sa quanto l’Italia versa all’Unione Europea ogni anno appeared first on Il Post.

Nave Diciotti - oggi il vertice dell'Unione europea : oggi si terrà il vertice dell'Unione europea per trovare un accordo sulla redistribuzione dei 150 migranti ancora bloccati a bordo della Nave Diciotti, nel porto di Catania, per volontà del ministro ...

Autostrade - contro le proroghe alle concessioni abbiamo sempre combattuto con l’Unione europea : La tragedia del Ponte Morandi ha fatto emergere un tema rimasto confinato a gruppi di potere opachi che decidono chi deve gestire le infrastrutture in Italia e quindi stabilire le priorità della politica dei trasporti, come ben spiega Anna Donati, ex senatrice dei Verdi ed esperta di trasporti e infrastrutture, in un articolo che ripercorre la storia delle concessioni autostradali fino al crollo del Ponte Morandi. Sulla base di un approccio ...

Diciotti - la nave simbolo della guerra tra Italia e Unione Europea : Nel trattenere i migranti a bordo il Governo Italiano vuole far smuovere l'Unione Europea sul tema dell'accoglienza

Roberto Fico - presidente della Camera - sui migranti della nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione Europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

L’Unione Europea imporrà ai social di rimuovere i contenuti estremisti : (Immagine: fauno/pixabay/CC) L’Unione Europea sta per varare una norma che impone ai big del web di rimuovere entro un’ora dalla segnalazione ogni contenuto di matrice estremista. La notizia, annunciata dal Financial Times, riporta un commento del commissario Ue alla Sicurezza Julian King: “l’Europa non può rilassarsi e non può diventare compiacente davanti a un fenomeno così distruttivo, le norme attuali non hanno fatto registrare abbastanza ...

Usa - Donald Trump critica Fed e attacca Cina e Unione europea : Donald Trump torna ad attaccare la Fed per i suoi rialzi graduali dei tassi di interesse. Il presidente americano afferma che la banca centrale dovrebbe essere più accomodante. E attacca l'Europa e la ...

Se l’Unione Europea si divide anche sull’ora legale : Gli euroscettici non avranno dubbi. Per prima cosa si chiederanno se, con tutti i guai che abbiamo, dai migranti ai dazi e all’economia che frena, sia il caso di mettersi a discutere dell’ora legale, della sua rilevanza e della sua utilità. Senza magari aspettare una risposta, come spesso capita, passeranno a sottolineare allegramente che l’Europa ...

