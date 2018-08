Luigi Di Maio a La Stampa | Non siamo come Orban | gli eritrei hanno diritto di

Matteo Renzi torna nuovamente all’attacco di Luigi Di Maio : Nuovo attacco di Matteo Renzi ai danni di Luigi Di Maio Dopo aver etichettato qualche giorno fa, Luigi Di Maio come uno squallido (Leggi Articolo), Renzi torna a colpire il Ministro Di Maio. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro “la doppia morale” di Luigi Di Maio, che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha spiegato che il titolare del Viminale non deve dimettersi. ...

Luigi Di Maio a Skytg24 : "Se l'Europa ci dà dei segnali potremmo ravvederci" : Se l'Europa "ci dà dei segnali" sul superamento della riforma Fornero, sul reddito di cittadinanza e su maggiori risorse per contrastare la povertà "potremmo ravvederci". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervistato da Skytg24. Un primo segnale, quello di Di Maio, per fissare la posta in Europa dopo il braccio di ferro sulla vicenda della nave Diciotti."Nella programmazione europea - ha spiegato il ministro - l'Italia ha ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere

Luigi Di Maio - perché Salvini indagato non si deve dimettere : 'Previsto dal codice etico' : Luigi Di Maio ha cercato di spegnere sul nascere le polemiche scoppiate dopo l'apertura delle indagini a carico dell'alleato di governo Matteo Salvini . Polemiche scoppiate anche all'interno degli ...

Luigi Di Maio difende Matteo Salvini : “Non si deve dimettere - ok per il nostro codice etico” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nega che la situazione di Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per il caso Diciotti, sia incompatibile con la sua presenza al vertice del ministero dell'Interno: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro".Continua a leggere

Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Terremoto - centinaia in corteo con le fiaccole - in prima fila Luigi Di Maio : centinaia le persone in corteo nella notte ad Amatrice verso il monumento memoriale delle vittime del Terremoto. Ad aprire il corteo il vice premier Luigi Di Maio, con indosso la felpa di...

Nave Diciotti - Luigi Di Maio : 'L'Europa decida entro domani o stop ai contributi dall'Italia' : Era strano che nessuno, nel Movimento 5 Stelle , ieri si fosse schierato a favore di Roberto fico, che aveva lanciato un appello per lo sbarco degli immigrati della Nave Diciotti, ancorata nel porto ...

Luigi Di Maio : "Se Ue non decide sulla Diciotti noi non diamo più contributi" : "sulla gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti dico a tutti che il governo è compatto", così Luigi Di Maio taglia corto sulla nave della Guardia Costiera che da giorni si trova nel porto di Catania.Ma il ministro non si ferma a ribadire l'unità del governo giallo-verde su come gestire il "caso Diciotti", Di Maio - in qualche modo - fa eco a Matteo Salvini: "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

Ilva - Luigi Di Maio : 'Lo Stato ha compiuto il delitto perfetto' : "Sono qui a spiegarvi che su Ilva è Stato commesso un delitto perfetto". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, illustrando il parere dell'Avvocatura di Stato sulla gara ...

ILVA - IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio : 'Forti criticità - ma la gara non è nulla' : ILVA, il PARERE DELL'AVVOCATURA di STATO sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: 'Forti criticità, ma la gara non è nulla'. La critica di Calenda.

ILVA - IL PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO/ Luigi Di Maio : "Forti criticità - ma la gara non è nulla" : ILVA, il PARERE DELL'AVVOCATURA di STATO sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:28:00 GMT)

Matteo Renzi un fiume in piena contro Luigi Di Maio : “Squallido bugiardo!” : L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio Continuano le polemiche politiche dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e ancora una volta i protagonisti sono Luigi Di Maio e Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio utilizza la sua eNews per attaccare duramente l’attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che a suo dire avrebbe mentito ...