politicamentescorretto.info

: L’UE STA APPARECCHIANDO L’USCITA DELL’ITALIA DALL’EURO - paolopoliti1 : L’UE STA APPARECCHIANDO L’USCITA DELL’ITALIA DALL’EURO - AndrewEnderWig4 : RT @V_Giovannina: L’UE sta apparecchiando l’uscita dell’Italia dall’euro - V_Giovannina : L’UE sta apparecchiando l’uscita dell’Italia dall’euro -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ricordiamo che l'sembra aver ricevuto massima disponibilità da Trump per sostenerla sulla questione del debito, pur non sapendo bene come, a fronte di un appoggio alla politica pro-dazi; e si ...