Lucio! | il concerto in ricordo di Dalla su Canale 5 con Michelle Hunziker Gli ospiti

(Di lunedì 27 agosto 2018)Sarà trasmesso venerdì 31 agosto in prima serata su, ilin omaggio al grande, registrato lo scorso 2 giugno al teatro romano di Verona e condotto da. Tanti gliche parteciperanno (o meglio che già hanno partecipato) reinterpretando da soli o in duetto i successi del cantautore bolognese: diversi nomi della musica italiana invitati personalmente da Ron, che ha deciso di organizzare questa serata per ricordare l’amico di sempre, scomparso nel 2012 e che quest’anno avrebbe compiuto 75 anni.continua in questo modo un 2018 che l’ha vista tra i protagonisti indiscussi, tra il Festival di Sanremo, l’esperienza di Vuoi scommettere? e l’atteso ritorno a Striscia. Sul palcoscenico di Lucio, la bionda svizzera avrà anche modo di esibirsi duettando con Ron sulle note di ...