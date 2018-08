Us Open - Simona Halep fuori al primo turno. Avanti Sonego e Lorenzi : ... 33 anni, estone Kaia Kanepi , numero 44 del mondo: 6-2 6-4 in appena un'ora e 15 minuti. E' la prima volta nell'era Open , dal 1968, che la testa di serie numero 1 del torneo femminile esce al ...

Tennis : Us Open - Lorenzi e Sonego avanti : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno all'Us Open di Tennis. Il senese ha battuto per 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto. Avanza Paolo Lorenzi! Vince anche Giorgi - Sonego al quinto con Muller. Halep saluta ... : Wawrinka avanti 2-1 nel primo set su Dimitrov 18.27: CLAMOROSO AGLI US Open! ELIMINATA SIMONA Halep! La numero uno del mondo è stata sconfitta in due set per 6-2 6-4 da Kaia Kanepi. 18.26: Elina ...

Us Open - italiani alla riscossa : vittoria per Sonego - impresa di Lorenzi - out Dimitrov : Us Open, italiani in palla nel primo turno di Flushing Meadows, Sonego e Lorenzi passano su Muller ed Edmund Us Open iniziati quest’oggi sul cemento americano di Flushing Meadows. L’ultimo slam dell’anno inizia bene per i colori azzurri, con Lorenzi vittorioso in 4 set sulla testa di serie Kyle Edmund. Come detto, il nostro Paolo, è stato autore di una prestazione fantastica, contro la testa di serie numero 16 ed ora si ...

Tennis - Us Open : cinque italiani in avvio. In campo Sonego e Lorenzi : Nella giornata di apertura debuttano quattro degli otto azzurri al via nel tabellone principale degli Us Open maschili, quarto ed ultimo Slam della stagione che scatta oggi sui campi in cemento di ...