L' omaggio del Vietnam all' ex prigioniero eroe John McCain

In Arte Patty Pravo/ Su Rai3 l'omaggio alla "ragazza del piper" : La prima serata di Rai3 ragala un omaggio ad una delle regine della musica italiana, la "ragazza del piper" pronta a raccontarsi In Arte Patty Pravo tra interviste e filmati(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:13:00 GMT)

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Astori non lascia la sua Fiorentina : il bellissimo omaggio nello spogliatoio prima della sfida contro il Chievo [FOTO] : bellissimo omaggio della Fiorentina a Davide Astori, il ricordo dell’ex capitano resta vivo: al centro dello spogliatoio è appesa la sua maglia Slittato l’esordio in campionato contro la Sampdoria, causa della tragedia di Genoa, la Fiorentina si è ritrovata ad esordire in casa, di fronte al proprio pubblico, contro il Chievo. nello spogliatoio della Viola è presente una maglia in più, destinata ad un giocatore che non è lì ...

Genova - l'omaggio dello sport per le vittime del Ponte Morandi : Nel frattempo vanno segnalate diverse iniziative provenienti dal mondo dello sport per mostrare la propria vicinanza ai genovesi colpiti da un evento così drammatico. SILENZIO ROSSOBLU - Il Genoa si ...

Crollo viadotto Genova : la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime - corre con l’immagine del ponte : La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova in occasione del GP del Belgio: l’immagine del ponte Morandi è unita allo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. L’omaggio è accompagnato da un messaggio: “Nei nostri cuori“. L'articolo Crollo viadotto Genova: la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime, corre con ...

F1 – Sulla Ferrari spunta un tributo ai morti del crollo del ponte Morandi - il commovente omaggio sulla livrea : La Ferrari ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, sulla livrea rossa spunta un omaggio alla città ligure colpita dall’immane tragedia Un ponte con scritto ‘nei nostri cuori’: questo sarà l’omaggio, per commemorare i morti di Genova, presente sulla rossa livrea della Ferrari nel prossimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo la tragedia immane, causata dal crollo del ponte ...

Mini Cooper S Delaney Edition : omaggio a Steve McQueen : 'Correre è vita, tutto quello che avviene prima e dopo è solo attesa'. Immortale Steve McQueen e Mini s'è ricordata di lui, anche se in ballo c'è una Porsche. Cooper S Delaney Edition è un tributo all'...

Juve - con la Lazio ‘oscura’ CR7 e rendi omaggio a Marchisio : il Principino merita la standing ovation dello Stadium : Continua la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida contro la Lazio, valida per la seconda giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo i tre punti conquistati, non senza difficoltà, sul campo del Chievo, i bianconeri proveranno ad avere la meglio anche dei biancocelesti per arrivare alla sosta a punteggio pieno. La gara con il club capitolino sarà anche la prima di Cristiano ...

Madonna nella bufera per l'omaggio alla regina del soul : "Per lei solo 30 secondi" : La morte della regina del soul Aretha Franklin ha lasciato il segno nel mondo della musica. Decine cantanti italiani e non hanno fatto tributi in suo onore. O almeno hanno scritto parole per ricordarla. Ma in alcuni casi si sono sollevate vere e proprie polemiche. Dopo Giusy Ferreri, finita nel tritacarne mediatico per non aver imparato a memoria Think, nel mirino della rete ci è finita Madonna.La star americana, infatti, ha tenuto un lungo ...

Roma : Poliziotta precipitò mentre inseguiva ladri - omaggio del Questore : Roma – Nei locali dell’Ufficio Immigrazione di via Patini, il Questore di Roma Guido Marino, a nome del Capo della Polizia, ha deposto un omaggio floreale sulla lapide posta in ricordo dell’Assistente Capo Laura Battisti, vittima del Dovere. L’agente della Polizia di Stato, nell’agosto del 2006, libera dal servizio, intervenendo a Pomezia per un furto in appartamento, precipito’ da circa 7 metri a causa della ...

"L'esibizione di Giusy Ferreri insulta Aretha Franklin". L'omaggio della cantante non convince : Tutto è iniziato con una serata organizzata a Riccione per rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto 2018. A partecipare grandi nomi della musica italiana, tra cui Giusy Ferreri chiamata a cantare Think, canzone inclusa nella colonna sonora del film The Blues Brothers, e I say a little prayer.La Ferreri ha però scatenato polemiche ed ironie sui social network, dovute anche al fatto che la sua ...

Lungo applauso ai vigili del fuoco che rendono omaggio a vittime : Genova,, askanews, - Una rappresentanza dei vigili delfuoco che hanno partecipato ai soccorsi a Genova venuta a rendereomaggio alle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Adaccoglierli un Lungo e ...

Crollo Genova : omaggio vigili del fuoco a vittime - lungo applauso : Roma, 18 ago., askanews, - Una rappresentanza dei vigili del fuoco che hanno partecipato ai soccorsi a Genova venuta a rendere omaggio alle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Ad accoglierli un ...

Un tweet per la Regina del Soul : Tim Cook rende omaggio ad Aretha Franklin - : La sua voce continuerà a sollevarci, attraverso la musica che ha donato al mondo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e ai fan di tutto il mondo. Prendi la sua mano, Signore, e ...