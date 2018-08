L' Ocse | «L' Italia rallenta | è l' unica economia del G7 in frenata»

Ocse : "L'Italia rallenta" : L'Italia è l'unico Paese del G7 che nel secondo trimestre dell'anno ha registrato un rallentamento della crescita . E' quanto scrive l'Ocse in un comunicato, rendendo note le ultime rilevazioni sull'...

Ocse - Pil del secondo trimestre cresciuto dello 0 - 6%. Tra i Paesi G7 solo l’Italia frena da 0 - 3% a +0 - 2% : L’area Ocse cresce dello 0,6% nel secondo trimestre 2018. solo l’Italia resta al palo, registrando tra aprile e giugno di quest’anno – unico Paese del G7 – un un rallentamento della crescita del Pil: dal +0,3% dei primi tre mesi a +0,2%. I dati pubblicati dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea sugli ultimi numeri del Pil dell’area che coinvolge 35 Paesi, vedono un leggero miglioramento globale ...

Ocse - Pil del secondo trimestre cresciuto dello 0 - 6%. Tra i Paesi G7 solo l’Italia frena da 0 - 3 a +0 - 2% : L’area Ocse cresce dello 0,6% nel secondo trimestre 2018. solo l’Italia resta al palo, registrando tra aprile e giugno di quest’anno – unico Paese del G7 – un un rallentamento della crescita: dal +0,3% dei primi tre mesi a +0,2%. I dati pubblicati dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea sugli ultimi numeri del Pil dell’area che coinvolge 35 Paesi, vedono un leggero miglioramento globale nel ...

Ocse - redditi in crescita tranne che in Francia e Italia : Teleborsa, - Cresce il reddito delle famiglie nell'area OCSE, fatta eccezione per la Francia e per l'Italia . Lo rivela l'organizzazione che ha sede a Parigi, ricordando che la crescita dei redditi ...

Neet : Italia unico paese Ocse dove gli uomini superano le donne : Fattori culturali e aspettative negative spingono i giovani Italiani a rimanere fuori dal mercato del lavoro

Ocse : disoccupazione in calo - Italia maglia nera : In calo per il secondo mese consecutivo la disoccupazione nell'area Ocse nel mese di maggio scendendo di 0,1 punti percentuali, arrivando a calare del 5,2%.