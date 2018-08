Lo stilista Cruciani ha sposato l' ex iena Yang Shi

Lo stilista Cruciani sposa il compagno attore - tre matrimoni in tre giorni - e pioggia di invitati vip - : In tre giorni , 'siamo stati sposa ti dal mondo e visto che l'unica cultura che è rimasta forzatamente lontana è quella cattolica - raccontano gli sposi - abbiamo inciso l'Ave Maria all'interno delle ...

Angelo Cruciani e Yang Shi - tre matrimoni per lo stilista e l'attore : 'Crediamo che l'amore sia l'unica risposta pacifica in un mondo che ancora ha difficoltà ad interpretare le diversità come un valore aggiunto'. Così l'artista e stilista Angelo Cruciani e l'attore Yang Shi annunciano la loro unione civile, celebrata a ...