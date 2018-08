Lo spread si alza a quota 280 Borsa in affanno | giù le banche

Piazza Affari in calo con lo spread - rimbalza Atlantia : Aumentano i cali, complice il nuovo ribasso della lira turca. Su Piazza Affari pesa anche lo spread BTp-Bund ancora ai massimi da maggio. La controllante di Autostrade per l'Italia accelera, con la capitalizzazione di mercato che torna sopra i 16 miliardi. Ancora deboli St e Banco Bpm...

Tensioni nel governo - spread balza a 239 bp : Lo spread BTP-Bund torna sotto pressione in scia alla crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria. Lo spread sfiora i 239 bp, 217 ieri in chiusura, per poi ripiegare in area 227.