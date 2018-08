Lo sconcerto di Mario Monti | Chi ha deciso di farci diventare lo strapuntino Sud di

huffingtonpost

(Di lunedì 27 agosto 2018) "Nei tre mesi di vita del nuovo governo come è cambiata la posizione geopolitica del nostro Paese? Secondo quale disegno strategico?da chi? A vantaggio di chi?". Sono le domande che si ponenel suo editoriale sul Corriere della Sera, in cui esprime tutta la sua preoccupazione per il progressivo allontamento dell'Italia dall'Unione europea che ha contribuito a fondare.La vicinanza, costruttiva e critica, alla Germania e alla Francia sarebbe particolarmente utile ora, sia perché un governo tedesco meno forte può essere indotto ad una minore rigidità, sia perchè sono sul tavolo il bilancio settennale e la governance dell'economia, sia infine perché l'uscita della Gran Bretagna redistribuisce le carte del potere e la Spagna, zitta zitta, non disdegnerebbe di venire considerata più affidabile dell'Italia. Proprio in questa ...