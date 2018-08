Lite Napoli-Comune | pagano solo i tifosi | tutti a casa a piedi dopo il Milan

Giugliano - Lite in famiglia : un morto/ Ultime notizie Napoli - fermato un uomo : è il cognato della vittima : Giugliano, lite in famiglia: un morto nella notte tra 10 e 11 agosto 2018. Ultime notizie, i carabinieri hanno fermato un uomo: si tratta del cognato della vittima(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Lite in un campo rom a Napoli - giovane ferito da colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ...

Napoli - minaccia la famiglia con un coltello dopo una Lite scoppiata per il ventilatore : I carabinieri della compagnia di Cercola in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Torre del Greco in provincia di Napoli, hanno arrestato un pregiudicato ventinovenne, originario sempre di Cercola, di cui non sono state rese note le generalità, per minacce e sequestro di persona. L'uomo è accusato di aver minacciato con un coltello l'intera famiglia e di averla sequestrata in casa, a seguito di un alterco scoppiato per il posizionamento di ...

Napoli - Lite per viabilità nella notte : esplosi tre colpi di pistola : Tre colpi di pistola, esplosi per intimorire l'uomo con cui aveva appena avuto un diverbio. La Polizia di Stato è sulle tracce del 'pistolero' che ha sparato questa notte in via Casanova, nel ...