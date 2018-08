L' Italia ha già deciso quale poltrona vuole nella prossima Commissione Ue

SALVINI INDAGATO - BERLUSCONI : "DA PM INDAGINE ASSURDA"/ Forza Italia con il ministro "copione già visto" : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite : le squadre già qualificate : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 26 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 15:42:00 GMT)

“Schiaffeggiata e umiliata”. Un volo da dimenticare per la giovanissima vip Italiana : “Mi sono sentita violata e umiliata da questa vera e propria aggressione in pubblico” ha detto la performer in un’intervista televisiva. La denuncia su Facebook e la risposta della compagnia aerea. Impazza sui media indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente ...

Il tragico obiettivo di forgiare gli Italiani : Dopo la conquista dell'impero, nel 1936, da profeta e duce Mussolini si trasformò in una specie di divinità. Voleva l'adesione religiosa non più soltanto dei fascisti ma di tutta la nazione, esigeva non più la fedeltà ma la fede. La fede si dimostra cambiando i propri istinti e sacrificando la ragione ai dogmi: fu questo il senso di provvedimenti irreali e insieme formalissimi, come il passaggio dal "lei" al "voi" (più consono alla vena maschia ...

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Maltempo su tutta l'Italia - allerta gialla in gran parte del Paese : Maltempo su tutta l'Italia, allerta gialla in gran parte del Paese Forti precipitazioni in Liguria. allerta arancione in alcune parti della Toscana e anche in Emilia Romagna. Nel vibonese oltre trenta interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. Disagi anche a Palermo. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Jesolo - fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...

Vela – Italia da sogno : Giorgia Speciale campionessa europea nell’RS : X : Giorgia Speciale vince il campionato Europei RS:X nella categoria Youth Women con un giorno d’anticipo e la squadra Italiana conquista il campionato Europeo Team Racing della classe Optimist a Ledro Continuano i successi degli atleti azzurri in giro per il mondo, una giornata davvero memorabile: all’argento di Carolina Albano (CV Muggia) all’Europeo Laser U21, si aggiunge la vittoria con un giorno di anticipo di Giorgia Speciale (SEF ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Kornfeil davanti a tutti su pista umida/asciutta - Di Giannantonio (5°) il migliore degli Italiani : E’ di Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) il miglior tempo delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Silverstone, reso insidioso da condizioni umide/asciutte e dalla presenza di tante buche, il centauro ceco ha realizzato il crono di 2’16″621, sfruttando alla perfezione gli ultimi istanti del turno, nei quali la pista si stava asciugando completamente, ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della manifestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...

IL BACIO DELLA CIMICE CAUSA LA MALATTIA DI CHAGAS/ Paura in Italia : patologia silente anche per 20 anni : Il BACIO DELLA CIMICE che CAUSA la MALATTIA di CHAGAS. Un virus diffuso anche in Italia: 6-12 mila casi registrati nella nostra penisola, mentre nel mondo sarebbero 8 milioni gli infetti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:03:00 GMT)