L' Irlanda non è più un paese religioso

PAPA IN Irlanda/ Solo la misericordia può parlare a chi non è - più - cristiano : Di fronte agli abusi compiuto dal clero, PAPA Francesco ha scelto di non parlare di quanto di buono la Chiesa irlandese ha già fatto in questi anni.

MIGRANTI DICIOTTI : ACCOLTI DA ALBANIA - CEI - Irlanda/ Ultime notizie Colonnello CC “pm non sa dove finiranno..” : DICIOTTI, sbarcati a Catania tutti i 137 MIGRANTI a bordo della nave: verranno ACCOLTI da Chiesa, ALBANIA e IRLANDA. Ecco le parole di Matteo Salvini.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la pedofilia - insufficienti le scuse del Papa : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

Irlanda - il Papa troverà anche coppie gay e teologi pro Lbgt ma non i cristiani perseguitati dell'Iraq : ... che conferma una volta di più le difficoltà incontrate dai cittadini di alcuni Paesi: come emerge dall'Henley Passport Index 2018 , il passaporto irakeno è il secondo peggiore al mondo, secondo solo ...