L' indice dei servizi di consumo italiano chiude in alto | +1 | 65% | | guizzo positivo per

L'indice dei servizi di consumo italiano marcia in positivo - +1 - 14% - : Teleborsa, - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a ...

L’indice dei prezzi alimentari della FAO a luglio registra una brusca flessione : I prezzi delle materie prime agricole alimentari a luglio sono calati bruscamente, tutti i principali prodotti scambiati hanno registrato cali notevoli, con in testa quelli dei latticini e dello zucchero. L’Indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto una media di 168,8 punti, il 3,7% in meno rispetto a giugno, il più grande calo mensile dalla fine dello scorso anno. L’indice nel 2018 è stato fino a giugno in costante ...

Salute - occhio all’indice di massa corporea : essere in sovrappeso potrebbe cambiare la struttura e le funzioni del cuore dei giovani : Anche se si è giovani, essere in sovrappeso potrebbe causare un aumento della pressione sanguigna e ispessire il muscolo cardiaco, preparando il terreno per malattie cardiache in fasi future della vita, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. Lo studio è il primo ad esplorare se un indice di massa corporea(BMI) più alto porta effetti avversi sul sistema cardiovascolare dei giovani adulti. I ...

Seduta stazionaria per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 13% - - si concentrano gli acquisti su Unieuro : Teleborsa, - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services,...

Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 28% - - notevole balzo in avanti per Mondo Tv : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice EURO STOXX, che mostra un progresso ...

Mette il turbo l'indice dei servizi di consumo italiano - +2 - 10% - - seduta effervescente per Mondo Tv : Balza il comparto servizi di consumo a Piazza Affari a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a quota 26.010,37 con un'impennata

Preoccupazione che i dazi possano far diminuire l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi al più basso livello degli ultimi 6 mesi : Secondo quanto reso noto dall'indagine, la percentuale dei consumatori statunitensi preoccupati che le politiche dei dazi possano impattare negativamente sull'economia statunitense è salito dal 15% ...

Seduta quasi invariata per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 18% - : Teleborsa, - Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, mentre l'indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,...