Liga | 2a giornata | risultati e classifica

BundesLiga - prima giornata : risultati e classifica : Il Bayern Monaco, campione in carica, riparte con il 3-1 all'Hoffenheim. Bene anche i due Borussia: il Dortmund annichilisce 4-1 il Lipsia e il Monchengladbach si sbarazza del Leverkusen

BundesLiga - il Wolfsburg beffa lo Schalke 2-1 : risultati e classifica della prima giornata : Buona la prima per il Wolfsburg che ha sconfitto lo Schalke 04 con una perla di Ginczek segnata al 94'. Non poteva esserci un inizio migliore per la squadra di Bruno Labbadia che ha esordito battendo ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Lipsia - 1^ Giornata BundesLiga 26-08-18 : Al Signula Iduna Park, Borussia Dortmund e Lipsia debutteranno in campionato domenica alle 18 e, allo stesso tempo, chiuderanno il primo turno di Bundesliga. Le 2 squadre hanno voglia di rifarsi dopo l’ultima stagione non proprio esaltante, soprattutto per i gialloneri. I padroni di casa hanno centrato la qualificazione in Champions, soltanto grazie alla differenza reti favorevole sul Bayer Leverkusen, terminando quarto in classifica ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 2a Giornata Liga e 3a Giornata Ligue 1 : DAZN è pronta a dare il via al weekend di Calcio Estero con tutte le partite della 2a Giornata della Liga Spagnola e la 3a Giornata della Ligue1 LA GUIDA AL Calcio Estero SU DAZN a cura di Simone Rossi - Digital-News.it (in grassetto le partite con telecronaca in italiano) VENERDI 24 AGOSTO 2018 ore 20:15 Liga 2a Giornata: Getafe vs Eibar Telecronaca: Gabriele Giustiniani Due delle sorprese dell...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 3a giornata Premier e 1a BundesLiga : Premier LEAGUE6 match validi per la terza giornata(uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend al via la Bundesliga4 le partite in onda del primo turnocon i campioni del Bayern ad aprire il campionato tedesco Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva su...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Hoffenheim - 1^ Giornata BundesLiga 24-08-18 : All’Allianz Arena, Bayern Monaco e Hoffenheim apriranno le danze della cinquantesima Bundesliga, con i padroni di casa campioni in carica e alla ricerca del settimo titolo consecutivo. I bavaresi non hanno apportato grosse modifiche alla rosa, con l’unico acquisto da segnalare l’ex Schalke Goretska, ma ha una nuova guida in panchina, ovvero Niko Kovac, vecchia bandiera del club e che ha fatto tanto bene con ...

Pronostici Liga 24-25-26-27 Agosto 2018 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : Venerdi 24 Agosto 2018, Getafe ed Eibar, apriranno le danze della seconda Giornata di Liga alle ore 20:15. Naturalmente i top team come Real Madrid e Barcellona non hanno deluso le aspettative, mentre Valencia ed Atletico Madrid non sono andate oltre il pari. Analizziamo i Pronostici Liga della seconda Giornata. Pronostico Getafe-Eibar 24-08-2018 Non hanno iniziato nel miglior modo possibile le due squadre, viste le rispettive sconfitte ...

Rivoluzione Dazn. Ora per vedere la Serie A è obbLigatorio Internet. I dati e gli utenti della prima giornata : Dazn ha radicalmente rivoluzionato il modo di vedere il calcio in Italia. La piattaforma streaming di Perform, che da quest’anno trasmette in diretta esclusiva tre incontri per ogni giornata della Serie A, ha modificato le abitudini degli appassionati che ora per vedere tutto il campionato devono sottoscrivere due abbonamenti (Sky detiene infatti i diritti sugli altri 7 incontri del weekend) e soprattutto possono vedere le tre partite su ...

Video/ Valencia Atletico Madrid (1-1) : highlights e gol della partita (Liga - 1^ giornata) : Video Valencia Atletico Madrid (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol del posticipo della Liga, 1^ giornata. Angel Correa illude i Colchoneros: Rodrigo pareggia subito i conti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Liga 1a giornata - risultati e classifica : Vittorie all'esordio per Barcellona, 3-0 sull'Alaves, Messi segna il gol numero 6000 per i blaugrana in campionato, e Real Madrid, 2-0 al Getafe,. Tripletta dell'ex Milan Andrè Silva nel 4-1 del ...

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1a Giornata Liga e 2a Giornata Ligue 1 : DAZN è pronta a dare il via allla grande stagione del Calcio spagnolo che segnerà l’inizio del weekend, con tutte le partite de La Liga trasmesse in esclusiva da DAZN: già da venerdì sono in Programma due match, Girona-Real Valladolid alle 20.15 e Real Betis-Levante alle 22.15. I campioni in carica del Barcellona debutteranno invece sabato sera alle 22.15 nel match ca...

Pronostici Liga 17-18-19-20 Agosto 2018 : Consigli Scommesse 1^ Giornata : Venerdi 17 Agosto 2018, tornerà ufficialmente in campo anche la Liga spagnola con la prima Giornata di campionato edizione 2018-2019. Vediamo se anche in questa edizione il Barcellona vincerà a mani basse e vediamo cosa farà il Real Madrid, vista anche la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Analizziamo quindi, i Pronostici Liga valevoli per la prima Giornata. Pronostico Girona-Valladolid 17-08-2018 Sfida molto interessante fra ...