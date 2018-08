Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 51% - - scambi al ribasso per Banca Profilo : Il Settore Bancario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha terminato gli scambi a quota 9.196,1, con un decremento di 47,21 punti ...

Borsa di Tokyo in Lieve ribasso - Nikkei perde 0 - 08% : Borsa di Tokyo in lieve ribasso, Nikkei perde 0,08% – La Borsa di Tokyo è in lieve ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.507,32 punti, con una perdita di appena 17,86 punti, pari allo 0,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.536,05 punti, salendo in mattinata fino a 22.635,68 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

