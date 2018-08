Libia | fonti | violenti scontri a Tripoli

Strage di Manchester - "attentatore salvato in Libia da marina Gb"/ Fonti governo : "atto di atroce tradimento" : Strage di Manchester , "attentatore salvato in Libia da marina Gb": questa la rivelazione del Daily Mail, con Fonti governative che parlano di " atroce tradimento"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:58:00 GMT)

“Migranti morti per colpa della Libia” - fonti Viminale : è fake news : “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news Continua a leggere L'articolo “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news proviene da newsGo.