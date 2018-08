“Lì sotto…” Cristina D’Avena ‘monumentale’ La foto a 54 anni è da mozzare il fiato 

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018)D’Avena, a 54, mostra un fisico invidiabile. La cantante italiana ha pubblicato unasui social mandando in estasi i suoi fan. Quest’estateha riportato le canzoni dei cartoni animate in tutta Italia e adesso si gode un po’ di sole e mare. “Ultimi giorni di sole…Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!” ha scritto la cantante su Instagram, a corredo dell’ultimo scatto in bikini. Un tour che ha fatto tappa anche in Puglia, a Porto Cesareo, Molfetta e Marina di Ginosa. Al ritmo delle canzoni che l’hanno resa celebre, da Occhi di gatto a Nanà Supergirl e I puffi sanno, la cantante si è scatenata sul palco, entusiasmando i fan. La cantante ha mostrato un fisico al top, apprezzato a tal punto che un utente su Facebook, scrivendo “Ti pufferei”, si è guadagnato il titolo di commento ...