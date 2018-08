“L’ho fatto per campare” Enrica Bonaccorti | il particolare scabroso del suo passato

caffeinamagazine

: Io sono figlio di una regista. Ho fatto l’attore una sola volta a 9 anni. Ho iniziato a lavorare a 18 mentre facevo… - CarloCalenda : Io sono figlio di una regista. Ho fatto l’attore una sola volta a 9 anni. Ho iniziato a lavorare a 18 mentre facevo… - matteosalvinimi : #Salvini: ho dedicato due secondi ad una ragazza che mi ha chiesto una foto. Lei cosa avrebbe fatto? L’avrebbe allo… - LegaSalvini : #Salvini: 'Ho fatto solo il mio lavoro e non voglio l'immunità. Non ho paura di essere processato' -

(Di lunedì 27 agosto 2018) In pochi sanno che neldi, oggi 68 anni, amatissima conduttrice tv, c’è un periodo torbido. Come laracconta alQuotidiano parlando della sua lunga carriera, non omette e anzi, ricorda con forza, il periodo che oggi potremme descrivere come “il più nero” di. Eh sì, perché se oggi scrive libri, inha persino posato per PlayBoy. “Che s’ ha da fa’ pe’ magnà. Però così ho anche tirato su, da sola, mia figlia”.racconta anche di aver ridotto il seno per esigenze di copione. “Avevo appenala terza selezione per il ruolo di co-protagonista nell’Amadeus di Shaffer, con la regia di Pressburger. Io felicissima. Solo che Giorgio voleva che a un certo punto del dramma, mi aprissi la camicetta e mostrassi il seno”. Era esagerato. “Una sera vado a cena con una collega ...