L’hair stylist | no al ‘taglio punitivo’ | meglio curare per poi scegliere convinte

(Di lunedì 27 agosto 2018) Capelli secchi, spenti, ‘bruciati’ e con doppie punte. Per 7 italiani su 10 al rientro dalle vacanze, anche quando spirito e corpo appaiono rinvigoriti e rilassati, la capigliatura è un punto dolente. La maggioranza dei vacanzieri, “soprattutto chi è stato al mare, non ha i capelli in salute. Sabbia, sole, salsedine, docce frequenti e prodotti sbagliati lasciano il segno”, spiega all’AdnKronos Salute Alessandro Giunta, dermatologo dell’università Tor Vergata di Roma, che indica le ‘regole d’oro’ per prendersi cura dei capelli, dall’asciugatura fino all’attenzione per la dieta. Lontano da casa, spiega l’esperto, “un problema è l’asciugatura. L’uso più frequente del phon o della piastra, una minore attenzione nell’uso del diffusore, importante per ridurre l’impatto del calore, possono ...