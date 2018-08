LG punta sulle batterie al nichel-cobalto-manganese per gli smartphone dei prossimi anni

Meeting di Rimini 2018. Vittadini : 'L'Italia per essere unita deve puntare sulle proprie differenze' : Più che Pil, la parola chiave è il lavoro dell'uomo necessario in un'economia che sia circolare. In questo Meeting abbiamo ospitato economisti che ci hanno parlato del Bes, ci hanno detto che bisogna ...

Manovra - trattativa in salita con l'Ue. Il governo punta sulle "opere sicure" : L'esecutivo porterà in Europa un piano per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Obiettivo: ottenere più flessibilità dall'Ue

La Serie B punta sulle 19 squadre : ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi : La Lega di B spinge verso le 19 squadre, ma è rischio caos tra ricorsi e contro ricorsi, in attesa dell'intervento della Figc. L'articolo La Serie B punta sulle 19 squadre: ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anticipazioni Temptation Island sesta puntata 6 agosto : speciale sulle novità delle coppie : Oggi, mercoledì 1° agosto, appuntamento da non perdere con la quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni chiudera' i battenti e avremo modo di vedere i falò delle ultime coppie rimaste in gara, [VIDEO] pronte ad affrontare il confronto con i rispettivi partner. Lara e Michael, Martina e Gianpaolo, Andrea e Raffaela saranno chiamati a prendersi le loro responsabilita': noi remo la diretta minuto per minuto ...

La rivoluzione verde di Londra : la City punta sulle rinnovabili : Un solo colore per la capitale multiculturale: verde. L'obiettivo, a Londra, è ambizioso. Un borgo alimentato a energie rinnovabili, nel cuore storico e finanziario. La City of London Corporation - ...

Temptation Island 2018/ Diretta e anticipazioni penultima puntata : previsto uno speciale sulle coppie! : Temptation Island 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:55:00 GMT)

L’Allieva 2 slitta in primavera : 5 anticipazioni sulle nuove puntate : Quando inizia L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi? Le anticipazioni sulle nuove puntate Andrà in onda nel 2019 la seconda stagione de L’Allieva, la fiction Rai con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Le riprese della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola sono termine lo scorso maggio e le nuove puntate verranno trasmesse in primavera. […] L'articolo L’Allieva 2 slitta in primavera: 5 ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - le speranze di medaglia. Sofia Busato da finale? Si punta tutto sulle juniores : L’Italia avrà poche speranze di conquistare delle medaglie agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Il rischio di prolungare il digiuno da podi, che prosegue dal 2014 quando Vanessa Ferrari trionfò al corpo libero a Sòfia, è davvero molto elevato. I tanti infortuni hanno costretto Enrico Casella a disegnare una Nazionale che è ben lontana da quella tipo e che si presenterà ...

Altro dito puntato contro Iliad Italia : il Governo sta indagando sulle SimBox : Un'altra gatta da pelare per Iliad Italia, questa volta legato alle modalità di vendite delle SIM, che, a detta di Annamaria Parente potrebbe non rispettare le normative antiterrorismo. Secondo quanto riportato da 'mondomobileweb.it', la senatrice e VP della commissione Lavoro ha posto la questione ai ministri dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di chiarire la posizione del quarto gestore nazionale. In definitiva, sarebbe da appurare le ...

Scoperta shock sulle Alpi - dal terreno spunta una mano : forse vittima di incidente aereo : La Scoperta a monte de la Cabane du Cerro sul versante francese del Monte Bianco. L'ipotesi è che possa trattarsi della mano di una delle tante vittime di una sciagura aerea risalente al 1950 e avvenuta proprio nella zona del ritrovamento.Continua a leggere

Cyberpunk 2077 : spuntano dettagli sulle mega corporazioni Arasaka e Militech : Con un nuovo post sul blog ufficiale, CD Projekt RED ha fornito maggiori dettagli su due delle mega corporazioni di Cyberpunk 2077 presenti a Night City.In particolare, Arasaka e Militech sono al centro dell'attenzione, e, come riporta Gamepur, sembrano entrambe ugualmente losche e interessanti, avendo relazioni rispettivamente con Yakuza e militari."Arasaka è specializzata in servizi di sicurezza e distribuzione di prodotti realizzati in ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari puntano al successo sfruttando la “gentilezza” sulle gomme. Hamilton proverà la rimonta con una sola sosta? : Oggi è il grande giorno del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim prepariamoci a vivere una gara di grandi emozioni in cui tutto potrà accadere e tutto potrà cambiare.-- La Ferrari e Sebastian Vettel partiranno dalla pole position. E’ la quinta partenza dalla piazzola numero uno per Seb e la Rossa in questo 2018. La dimostrazione che il mito del “bottone magico” di casa Mercedes è stato ...

Banca Etruria - nel processo per truffa spunta il 'Piano industriale Bronchi' sulle difficoltà dell'istituto di credito. Ascoltati gli ... : Un nuovo documento è stato acquisito agli atti questa mattina durante il processo per truffa nei confronti di dirigenti e funzionari di Banca Etruria. Si tratta del cosiddetto 'Piano industriale ...