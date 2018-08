Lettera Viganò | il Vaticano spieghi perché due segretari di Stato hanno coperto il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Con laclamorosa dell’ex nunzio Carlo Mariala situazione inpiomba in pieno Medioevo e fa un salto di qualità la guerra civile in corso da anni intorno al pontificato di Francesco. L’atmosfera è medievaleimprovvisamente si è tornati a scontri aperti sulla persona del pontefice di cui non si criticano più certi anni, ma di cui si reclamano pubblicamente le dimissioni. E la richiesta non viene da personaggi esterni della Chiesa, ma da un funzionario di rango dell’istituzione ecclesiastica rispettato per la sua professionalità. Un arcivescovo per di più. Nell’ultimo mezzo millennio non era mai accaduta una cosa simile. La vicenda è seria. Carlo Mariaè un deciso avversario della linea di papa Francesco. In termini politico-ecclesiastici lo si può definire fautore di quella che è stata chiamata l’”Opzione Benedetto”. Lo schieramento di coloro che si ...