ilfoglio

: Le Cinque giornate di Orbán. La presa simbolica di Milano, città europea, da parte dei due leader sovranisti - ilfoglio_it : Le Cinque giornate di Orbán. La presa simbolica di Milano, città europea, da parte dei due leader sovranisti - HyboriaLeague : #HyboriaNews 'aspettando #RomaAtalanta' - Inglese, Stepinski, Antenucci Kouamé: quattro delle cinque punte della ro… - giuuk : Le cinque giornate di Milano – Addio, brava e valorosa gente! -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Durerà solo un paio d’ore, non, la discesa dell’Ungherese a Milano, dove sarà accolto come un Alleato (o Liberatore) dal capo di un partito che un tempo fu indipendentista, ma non stupidamente anti europeista. Ma la visita del vittorioso (per ora a casa sua) premier che ha l’Europa “